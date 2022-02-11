В "Дальневосточном квартале" Благовещенска построят школу и детский сад

БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 февраля. /ТАСС/. Школа на 1,2 тыс. мест и детский сад на 350 мест будут построены на территории, отведенной для "Дальневосточного квартала" в Благовещенске - Северный жилой район. Об этом сообщил ТАСС в пятницу министр строительства Амурской области Николай Сибиряков.

"Безусловно, работа по реализации программы "Дальневосточный квартал" на территории Амурской области ведется активно. Совместно с АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики" уже определена пилотная территория, на которой будет реализована эта программа. Планируется возведение 334 тыс. кв. м. жилья в Северном жилом районе Благовещенска, <…> начата проработка строительства среднеобразовательной школы на 1,2 тыс. мест и дошкольного образовательного учреждения на 350 мест", - сказал Сибиряков.

Он отметил, что застройка Северного жилого района будет реализовываться не только по программе "Дальневосточный квартал", но и в рамках других механизмов.

"Источники финансирования социальных объектов прорабатываются. Нами активно задействованы предлагаемые правительством РФ инструменты инфраструктурного меню - это инфраструктурные бюджетные кредиты, облигации. Эти механизмы уже используются для финансирования крупных проектов по модернизации городской коммунальной инфраструктуры, необходимой для начала масштабного строительства - канализационный коллектор, очистные сооружения, водозабор, магистральные сети, газовая котельная", - отметил Сибиряков.

Ранее сообщалось, что приобрести квартиры в домах в Благовещенске, построенных с использованием механизма господдержки по программе "Дальневосточный квартал", смогут более 17 тыс. человек.

"Дальневосточный квартал" - новая программа поддержки проектов комплексной застройки в городах Дальнего Востока, разработанная Минвостокразвития России и Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. Она предполагает создание условий для строительства в городах Дальневосточного федерального округа современных жилых кварталов с комфортной городской средой.