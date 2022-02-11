Ростовский телеканал "Дон-24" создал резервный аккаунт после блокировки на YouTube

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 февраля. /ТАСС/. Телеканал "Дон-24", осуществляющий вещание в Ростовской области, создал резервный канал на YouTube после блокировки на видеохостинге. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор холдинга "Дон-медиа" Анатолий Максак.

9 февраля, накануне трансляции с заседания суда о признании геноцидом преступлений нацистов на территории Ростовской области, YouTube заблокировал аккаунт телеканала "Дон-24". Поводом для блокировки послужило видео, загруженное на канал в 2018 году, которое, по мнению YouTube, нарушает правила видеохостинга.

"Мы не можем ни транслировать, ни загружать видео. Канал заблокирован на две недели, - сказал Максак. - Мы сделали резервный канал, используем его для загрузки видео на наш сайт". Собеседник агентства также отметил, что возникшая ситуация продемонстрировала необходимость отказа от использования иностранного видеохостинга.

Из-за блокировки канала "Дон-24" не смог вести трансляцию в YouTube с заседания суда в Ростове-на-Дону о признании преступлений нацистов геноцидом. Гендиректор регионального медиахолдинга отметил, что действия YouTube можно расценивать "как поддержку и одобрение действий нацистов по уничтожению советского народа в годы Великой Отечественной войны".

В четверг Ростовский областной суд начал рассмотрение дела о признании геноцидом советского народа ряда преступлений, совершенных нацистами в годы Великой Отечественной войны на территории региона. Заявление было подготовлено и направлено прокуратурой Ростовской области по поручению Генерального прокурора РФ Игоря Краснова. В ходе судебного процесса будут рассмотрены многочисленные факты преступлений, свидетельские показания и архивные документы, материалы расследования уголовного дела, возбужденного Следственным комитетом РФ по статье 357 УК РФ "Геноцид".