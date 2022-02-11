Власти Приангарья предложили софинансировать содержание бездомных животных из федбюджета

ИРКУТСК, 11 февраля. /ТАСС/. Власти Иркутской области и депутаты Государственной думы от региона подготовили предложения по внесению изменений в законодательство об ответственном обращении с животными. В частности, предлагается оказывать регионам поддержку из федерального бюджета на строительство приютов и содержание бездомных животных, сообщила в пятницу пресс-служба правительства Приангарья.

"Предложения касаются софинансирования из федерального бюджета затрат бюджетов субъектов Российской Федерации на содержание животных без владельцев и строительство приютов; обязательного введения стерилизации и идентификации домашних животных; утверждения методик определения немотивированной агрессивности животных и проведения мониторинга численности животных без владельцев; установления административной ответственности для граждан, нарушающих требования законодательства в области обращения с животными", - говорится в сообщении.

Обращение с предложениями подготовлено на имя председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрия Кобылкина.

В 2021 году в Иркутской области ужесточили условия оплаты по контрактам на отлов и ввели гранты на создание приютов. Численность бездомных животных в регионе в прошлом году сократилась на 14,2%, однако ситуация с бродячими собаками по-прежнему остается сложной. По данным управления Роспотребнадзора по региону, в Приангарье в 2021 году было зарегистрировано 3 403 случая укусов людей собаками, в том числе пострадал 971 ребенок. В 2020 году от укусов собак пострадали 3 338 человек, в том числе 952 ребенка.

Тяжелая ситуация с бездомными собаками складывается во многих регионах России. Регулярно регистрируются случаи нападения на людей.