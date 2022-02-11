В Дагестане рассмотрят возможность строительства новой школы после пожара

МАХАЧКАЛА, 11 февраля. /ТАСС/. Власти Дагестана рассмотрят возможность строительства нового образовательного учреждения в селе Хибиятли Цунтинского района, которое заменит ранее полностью сгоревшую школу. Для этого по поручению главы региона Сергея Меликова создана межправительственная комиссия, об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе главы региона.

"Комиссия под руководством врио заместителя председателя правительства Дагестана Мурада Казиева посетит Цунтинский район в целях анализа ситуации и принятия решения по факту пожара в школе в селе Хибиятли. По результатам выездного мероприятия будут определены масштабы пожара, проработаны вопросы дальнейшего использования здания, выделения средств на проектирование и строительство нового образовательного учреждения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правительственная комиссия проведет совещание с участием руководства школы, администрации муниципального образования и профильных ведомств.

10 февраля в селе Хибиятли Цунтинского района Дагестана в результате пожара полностью сгорело двухэтажное здание школы, где обучалось 87 детей. По факту пожара прокуратура Дагестана организовала проверку. Учащиеся школы, по данным администрации района, продолжат учебу в соседней Междуреченской школе.