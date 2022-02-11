В Крыму считают явкой с повинной признание Порошенко о вывозе золота и денег в 2014 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 февраля. /ТАСС/. Признание бывшего президента Украины Петра Порошенко о вывозе золота и денег из Крыма в 2014 году на полуострове расценили как явку с повинной, сообщил в пятницу на своей странице в соцсети "ВКонтакте" председатель республиканского парламента Владимир Константинов.

Выступая в пятницу в Апелляционном суде Киева Порошенко признал, что в 2014 году поручил Службе безопасности (СБУ) вывезти из Крыма золото и 4 млрд гривен наличными и даже звонил по этому поводу президенту РФ Владимиру Путину.

"Сам фигурант, по всей видимости, считает, что этим можно бравировать, но мы в Крыму расцениваем такое заявление как явку с повинной. Ведь все эти средства были украдены у крымчан. Это те деньги, которые крымские предприятия и наши люди заработали и на распоряжение которыми никакая Украина - ни допереворотная, ни тем более послепереворотная - никакого права не имела. Одним словом, признание циничное, что в стиле нынешнего украинского политикума", - сказал Константинов.

Константинов считает, что "это один из вопиющих, но далеко не единственный факт разграбления Крыма со стороны Киева". "Каждый подобный эпизод мы выявим, зафиксируем, дадим ему правовую оценку. Мы заставим отвечать по счетам украинское государство, которое вело против нас колониальную политику, пока мы входили в его состав. Мы заставим предстать перед судом всех, кто персонально отвечает за проведение антикрымской политики Киева. Так что пусть откровенничают, пусть публично хвастаются тем, кто сколько у нас украл. Мы за своим придем", - написал спикер парламента республики.

Также он отметил, что "Порошенко следовало бы быть поскромнее, а то ведь наш президент [Владимир] Путин может и отозвать свое приглашение принять его в качестве политического беженца".

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.