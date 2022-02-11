Порошенко заявил, что в 2014 году поручил вывезти из Крыма золото и 4 млрд гривен

КИЕВ, 11 февраля. /ТАСС/. Бывший президент Украины Петр Порошенко признал, что в 2014 году поручил Службе безопасности (СБУ) вывезти из Крыма золото и 4 млрд гривен наличными и даже звонил по этому поводу президенту РФ Владимиру Путину. Об этом он сообщил в пятницу, выступая в Апелляционном суде Киева.

"Сумма - 4 млрд гривен (более $140 млн по нынешнему курсу) плюс золото. Я звонил Путину, чтобы Украине эти активы отдали", - заявил Порошенко.

"Я поручил Службе безопасности Украины вывезти эти активы", - добавил экс-президент.

В пятницу суд одновременно рассмотрел апелляцию адвокатов, которые просили суд снять любые ограничения для Порошенко, и жалобу прокуроров, которые требовали заключения экс-президента под стражу или залог в размере 1 млрд гривен ($35,7 млн) по "угольному делу". Однако Апелляционный суд Киева оставил в силе меру пресечения для экс-президента в виде личного обязательства.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.