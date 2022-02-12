Основатель канала "НАШ" заявил, что его отключили от эфира до подписания указа Зеленского

КИЕВ, 12 февраля. /ТАСС/. Телеканал "НАШ" отключили от спутника, кабельных сетей и всех цифровых платформ еще до подписания и публикации указа президента Украины Владимира Зеленского о введении в действие санкций. Об этом заявил в пятницу бывший депутат Рады и основатель телеканала "НАШ" Евгений Мураев.

"Решение было принято до заседания. Канал отключен от спутника, кабельных сетей и всех цифровых платформ сразу после решения, еще до того, как был подписан и опубликован указ президента. Это не санкции, это преступление. Будет приговор", - написал он в Facebook. При этом Мураев отверг все обвинения относительно связи телеканала с офшорами. "Компании, имеющие лицензии, никакого отношения к Кипру не имеют. Это сугубо украинские компании с учредителями - сотрудниками канала", - подчеркнул он.

В пятницу Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел максимальные санкции против компаний "Наша Прага", "Наш 24", "НАШ 365", владеющих телеканалом, и зарегистрированной на Кипре Demosena Investments Ltd сроком на пять лет. Секретарь СНБО Алексей Данилов пояснил, что ограничения введены из-за связи канала с офшорами на Кипре по представлению Службы безопасности Украины. Позже был обнародован указ президента Украины о введении санкций в действие. Телеканал продолжает вещать только на видеохостинге YouTube.

Телеканал "НАШ" принадлежал семье политика Мураева, который в 2012-2019 годах был депутатом Верховной рады. В 2012 году он был избран от Партии регионов, а в 2014 году - от партии "Оппозиционный блок". В прошлом году Мураев передал управление каналом его сотрудникам.