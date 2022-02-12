Эксперт: вероятность начала военных действий между РФ и Украиной крайне низка

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Вероятность начала реальных военных столкновений между Россией и Украиной на границе крайне низка. Такое мнение высказал ТАСС в субботу глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

"Мне кажется, все некритично, и полагаю, что шансы начала военных действий крайне низкие, - сказал собеседник агентства. - Но это не значит, что война не может произойти, потому что нервозность повышает риски того, что называется непреднамеренной эскалацией. Ошибка, технически сбой, неправильная оценка намерений с другой стороны. Все эти факторы, как это было неоднократно в истории, могут привести к конфликту, которого никто не хочет".

Эксперт обратил внимание на то, что российское руководство на протяжении нескольких месяцев на всех уровнях подтверждает отсутствие каких-либо агрессивных планов в отношении Украины. "Никто воевать не собирается, за исключением того случая, если Украина сама спровоцирует конфликт, попытавшись решить проблему Донбасса военным путем, но сейчас [президент Украины Владимир] Зеленский говорит, что в планы это не входит", - добавил Кортунов.

По его мнению, России крайне невыгодна такая война, поскольку "сопутствующие издержки с точки зрения санкций, разрушения Минских соглашений и изменения общественных настроений на территории Украины будут очень значительны, а дивиденды сомнительны".

Другой военный алгоритм

Более того, по словам эксперта, опыт проведения Россией военных операций на территории других стран, например, в Казахстане или в Сирии, показывает, что российские вооруженные силы используют совершенно другой алгоритм действий, который не подразумевает "накопление сил в течение нескольких месяцев, подготовку плацдармов для последующего наступления".

"Обычно такие решения принимаются очень оперативно и исполняются тоже быстро, используется фактор внезапности. Выглядит все очень неубедительно. Не стали бы российские вооруженные силы производить маневры на протяжении нескольких месяцев, тем самым давая возможность своим потенциальным оппонентам подготовиться и увеличить издержки такого рода операции", - указал Кортунов.

Взрывоопасный регион

По мнению эксперта, концентрация сил опасна не только на российско-украинской границе. "Например, сейчас идут военно-морские учения России в акватории Черного моря. Это опасный регион, поскольку там уровень военной активности самых разных держав очень высокий, существуют территориальные проблемы, и нет никаких механизмов как, скажем, в Балтике, которые обеспечили бы какой-то хотя бы минимальный уровень доверия", - отметил он.

В этой связи Кортунов напомнил о прошлогоднем инциденте с британским эсминцем, который мог бы привести к серьезному конфликту. "Черноморский регион, акватория Черного моря - это такой взрывоопасный плацдарм, на котором может произойти что-то очень неприятное, если, конечно, все стороны не будут проявлять максимальную сдержанность", - подчеркнул эксперт.