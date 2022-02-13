В Улан-Удэ прилетели первые туристы по чартерной программе "Лед Байкала и солнце Бурятии"

УЛАН-УДЭ, 13 февраля. /ТАСС/. Чартерная программа "Лед Байкала и солнце Бурятии" началась в Улан-Удэ, в столицу республики прилетели первые 150 туристов. Об этом сообщили в ТАСС в пресс-службе Министерства туризма Бурятии.

"Первые 150 туристов прибыли сегодня "Уральскими авиалиниями". Стартовала зимняя чартерная программа "Лед Байкала и солнце Бурятии", она реализуется федеральным туроператором TUI Россия при поддержке Ростуризма и региональных органов власти", - сказали в министерстве.

По словам министра туризма Бурятии Алдара Доржиева, первый рейс зимней чартерной программы на 64% заполнен организованными туристами, еще 36% - это туристы самостоятельные. "Нынешняя программа называется "Лед Байкала и солнце Бурятии": туристы смогут воочию убедиться в том, что Бурятия солнечная, а лед Байкала прозрачный", - сказал Доржиев. В Бурятии по программе чартерных туров предлагается не только увидеть озеро Байкал, но и познакомиться с культурой и традициями народов, проживающих в республике, в том числе старообрядцев, с национальной кухней, посетить Иволгинский дацан - центр традиционного буддизма в России.

Чартерная программа в Бурятию привлекает жителей разных регионов России. "Благодаря господдержке, доступной цене летят туристы практически со всей европейской части России от Урала до Калининграда", - отметил заместитель генерального директора TUI Россия Александр Сирченко. Стоимость стандартного тура для двоих человек на восемь дней и семь ночей составляет на сегодня от 75 612 рублей, для одного человека - 35 706 рублей. Новая чартерная программа продлится до конца марта 2022 года. "Чартеры "Уральских авиалиний" будут летать на Байкал в Бурятию еженедельно", - добавили в Минтуризма региона.

В 2020 году Бурятия стала пилотным регионом, где при поддержке Ростуризма и федерального туроператора TUI Россия стартовала чартерная программа на Байкал. Она пользуется большим спросом, за два летних сезона и один зимний республику посетили 5 тыс. россиян. Как сообщал ранее глава Бурятии Алексей Цыденов, количество туристов ограничивается только количеством мест размещения, то есть желающих больше. В республику уже пришли несколько инвесторов, которые будут строить отели в особой экономической зоне "Байкальская гавань".

Туризм в Бурятии - одна из ведущих отраслей экономики, главной точкой притяжения в республике является озеро Байкал, также у любителей активного туризма популярны горы Восточного Саяна, Тункинская долина, заповедные места и труднодоступные уголки на севере республики.