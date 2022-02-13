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В отеле Сочи временно разместили 40 жильцов дома, в котором возникли трещины

Прокуратура организовала проверку

СОЧИ, 13 февраля. /ТАСС/. Прокуратура в Сочи организовала проведение проверки после эвакуации жителей многоквартирного дома в связи с появлением трещин в здании, в отеле временно размещены 40 эвакуированных жителей, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края в воскресенье.

"На место выезжал прокурор Хостинского района города Сочи. Сотрудники прокуратуры района выехали в пункты временного проживания граждан с целью проверки условий размещения жителей эвакуированных квартир. В пункт временного проживания (отель "Гранат", Кипарисовая, 17) разместили 29 взрослых и 11 детей. Девять человек отказались от размещения (письменно). В числе эвакуированных один инвалид 1934 года рождения", - сообщили в пресс-службе ведомства, уточнив, что восемь собственников квартир в доме не проживают.

В прокуратуре региона добавили, что ведомством организовано проведение проверки, дом № 16 состоит из шести подъездов, в доме пять этажей. По данным краевой прокуратуры, всего в доме 104 квартиры, из которых 45 муниципальных, трещины в конструкции дома обнаружены только в двух подъездах, где проживают 57 человек.

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РоссияКраснодарский край
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