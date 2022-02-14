На Сахалине восстановили автодорогу, размытую во время циклона

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 февраля. /ТАСС/. Строители завершили ремонт участка автодороги федерального значения Южно-Сахалинск - Оха (главная автомагистраль Сахалина, соединяющая север и юг острова), сильно пострадавшего во время последнего январского циклона, сообщается в понедельник в официальном Telegram-канале губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.

"Друзья, полностью завершены работы по ремонту размытого участка автодороги Южно-Сахалинск - Оха на 109-м километре. Он сильно пострадал во время циклона. Сейчас автомобили могут свободно передвигаться в обе полосы. Строители справились даже раньше срока", - говорится в сообщении.

Мощный циклон с метелями и сильным ветром бушевал в Сахалинской области с 12 по 14 января. Во время непогоды была нарушена работа всех видов транспорта, а также энергоснабжение некоторых населенных пунктов, не работали многие предприятия. На Курильских островах ветер повредил крыши и фасады домов. Высота сугробов местами достигала двух-трех метров.

Во время шторма море разбушевалось настолько сильно, что волны подмыли основание проезжей части трассы Южно-Сахалинск - Оха на одном из южных участков. Часть дороги обвалилась. На этом отрезке пути был введен режим ЧС.