В Приамурье к пожароопасному сезону проложат на 11,6 км минполос больше, чем в 2021 году

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 февраля. /ТАСС/. Специалисты к началу пожароопасного сезона в Амурской области обустроят 2,1 тыс. км защитных минерализованных полос, что на 11,6 км больше, чем годом ранее, сообщается в понедельник в Instagram министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности региона.

"В Приамурье в 2022 году запланировано построить 59 км лесных дорог, еще 122 км реконструировать, обустроить 2 141 км защитных минполос и 4 245 км обновить. По сравнению с прошлым годом в области больше на 11,6 км проложат минполос и на 263 км больше проведут их реконструкцию", - говорится в сообщении.

На работы по противопожарному обустройству лесов из федерального бюджета выделено 53,1 млн рублей.

"Минерализованная полоса представляет собой очищенную от горючих напочвенных материалов линию шириной от 1,4 м до девяти метров. Основное назначение минерализованных полос - задерживать распространение низового пожара или служить опорной полосой при организации встречного отжига", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что противостоять огню в лесах в 2022 году будут 168 десантников и парашютистов, восемь летчиков-наблюдателей, 348 работников лесхозов, 55 групп оперативного реагирования в количестве 289 человек, созданных в подразделениях федеральной и областной противопожарной службы и на базе областного поисково-спасательного отряда.

Амурская область входит в число регионов, которые каждый год страдают от лесных пожаров, 27 млн га ее площади занимают леса со средним и высоким классами пожарной опасности. В 2021 году сумма ущерба лесному фонду от природных пожаров по сравнению с 2020 годом снизилась почти вдвое - с 34 до 18 млн рублей. По оценке Минлесхоза, улучшения показателей удалось достичь благодаря запрету на любые виды отжигов в весеннее время, поэтапное введение особого противопожарного режима на территориях муниципальных образований, а также за счет технического оборудования - комплекса "Лесохранитель" и систем дистанционного мониторинга пожаров, мобильного приложения "Термические точки".