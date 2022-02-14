Житель Иркутска победил в гонке "Ледовый шторм"

ИРКУТСК, 14 февраля. /ТАСС/. Абсолютным победителем трехдневной экстремальной гонки по льду озера Байкал "Ледовый шторм" стал житель Иркутска Александр Улитин, который преодолел 205 км на велосипеде за 7 часов 51 минуту. Об этом в понедельник сообщается на сайте марафона.

"Юбилейная - десятая - гонка "Ледовый шторм" завершилась. <...> Абсолютный победитель - Александр Улитин из Иркутска (велосипед) - 7:51:35. Новый рекорд трассы", - говорится в сообщении.

Марафон проходил в двух дисциплинах - велосипед и коньки. Улитину удалось обогнать не только велосипедистов, но и конькобежцев, которые обычно передвигаются быстрее, хотя в истории марафона уже были случаи, когда участники на велосипедах финишировали первыми. Всего в этом году участвовали 86 человек. Это жители регионов Сибири, а также представители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Кемерова, Челябинска, Владивостока и других городов России.

Среди женщин на велосипеде быстрее всех дистанцию преодолела москвичка Мария Пантелеева - за 9 часов 43 минуты 52 секунды. Среди конькобежцев-мужчин первым финишировал москвич Яков Френклах, он прошел трассу за 9 часов 15 минут 53 секунды, у женщин также лидировала представительница Москвы - Татьяне Анохиной потребовалось 11 часов 27 минут 38 секунд.

Трехдневный марафон по льду Байкала на коньках и велосипедах "Ледовый шторм" стартовал 11 февраля в Иркутской области. Первые два дня участники проходили по 80 км, в третий день - 45 км. На ночь делали остановки на турбазах. Гонку осложнял плохой лед, который в некоторых местах был занесен снегом.

"Ледовый шторм" проводится ежегодно с 2013 года, является частью фестиваля зимних игр на Байкале "Зимниада". К гонке допускаются участники от 21 года. Чтобы участвовать в марафоне, необязательно быть профессиональным спортсменом, но нужно иметь опыт прохождения дистанции в зимних условиях.