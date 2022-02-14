В Екатеринбурге в минувшие выходные выпало более 70% месячной нормы осадков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 февраля. /ТАСС/. Более 70% от месячной нормы осадков выпало в минувшие выходные в Екатеринбурге, где из-за снегопада осложнилась дорожная ситуация. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города в понедельник.

"За минувшие выходные дни в столице Урала выпало 15,6 мм осадков, что составило около 72% от февральской месячной нормы. [Дорожные службы] приступили к ликвидации последствий обильных снегопадов, уделив первоочередное внимание состоянию ключевых транспортных артерий и пешеходных зон", - говорится в сообщении.

По информации комитета благоустройства администрации Екатеринбурга, с 11 по 13 февраля дорожники израсходовали в общей сложности 471 тонну противогололедных материалов и 59 тонн фракционного песка. На полигоны отправлено почти 30 тыс. тонн снега. Ежедневно на очистку выходило в среднем более 130 рабочих и 320 единиц техники. В понедельник днем на уборку города выйдут 384 рабочих и 216 единиц техники.

С начала выходных в Екатеринбурге идет снег, снегопад осложняет передвижение пешеходов и транспорта, ухудшает видимость на дорогах. В частности, как ранее сообщал ТАСС, более 20 автомобилей столкнулись на Серовском тракте под Екатеринбургом из-за краткосрочного снежного заряда и метели.