На Алтае завершили ремонт метановой заправки

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Ремонтные работы на единственной в Республике Алтай метановой заправочной станции, из-за поломки которой на маршруты в понедельник не вышли четверть автобусов городских и межмуниципальных маршрутов, завершили. Движение транспорта в полном объеме восстановят с утра 14 февраля, сообщил ТАСС пресс-секретарь правительства региона Михаил Максимов.

"Специалисты заменили неисправное оборудование. С утра вторника на линию должны выйти все городские и межмуниципальные маршруты. Тем не менее представители администрации Горно-Алтайска еще на один день сохранят специальные автобусы для доставки детей в школу из отдаленных микрорайонов города", - сказал Максимов.

14 февраля произошла поломка оборудования на газозаправочной станции, обслуживающей городские и межмуниципальные автобусы, - единственной метановой в регионе. На линию по городским и межмуниципальным маршрутам в результате не вышли 22 из 88 автобусов. Глава региона Олег Хорохордин поручил ускорить завершение ремонта на газозаправочной станции для оперативного восстановления полноценной работы общественного транспорта. Для доставки детей в школы в отдаленные микрорайоны Горно-Алтайска направили автобусы. Неполадки были связаны с неисправностью узла электроники.