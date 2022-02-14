СМИ: Royal Air Maroc и Air Arabia вывезут марокканцев из Украины

РАБАТ, 14 февраля. /ТАСС/. Марокканский национальный авиаперевозчик Royal Air Maroc и эмиратская авиакомпания Air Arabia в понедельник объявили о запланированных рейсах из Киева для вывоза марокканцев с территории Украины. Об этом сообщает информационное агентство Maghreb Arabe Press (MAP).

Royal Air Maroc 15 февраля осуществит рейс по маршруту Киев - Касабланка. В свою очередь Air Arabia во вторник доставит пассажиров из Киева в Танжер. В ближайшие дни запланированы и другие рейсы, указывает MAP.

В субботу власти Марокко призвали подданных королевства покинуть Украину и воздержаться от дальнейших поездок на территорию этой страны.

"В сложившейся ситуации посольство Королевства Марокко в Киеве рекомендует марокканским гражданам, находящимся на Украине, покинуть страну в целях безопасности, воспользовавшись доступными коммерческими авиарейсами", - отмечалось в коммюнике дипмиссии.

Также посольство призвало марокканских граждан, желающих отправиться на Украину, "пока отложить свои поездки".