Во Владивостоке запретили из-за снегопада передвижение большегрузных автомобилей

ВЛАДИВОСТОК, 15 февраля. /ТАСС/. Власти Владивостока ввели запрет на передвижение по городу большегрузного транспорта в связи с сильным снегопадом, который начался в столице Приморья ночью, сообщает пресс-служба мэрии. Также перекрыты некоторые дороги и опасные спуски.

"Продолжаются работы по уборке снега, задействовано 154 единицы техники. Закрыт для движения спуск на улице Капитана Шефнера, временно ГИБДД приостановило движение по трассе Седанка - Патрокл из-за плохой видимости. Движение большегрузов по городу под запретом", - сообщает пресс-служба.

В связи с погодой отсутствие учеников в школе сегодня не будет считаться прогулом. Детские сады работают в обычном режиме. Водителям рекомендуют не выезжать в город на своих автомобилях и не парковать их вдоль дорог, пока работает снегоуборочная техника.

По данным пресс-службы Примгидромета, за прошедшую ночь больше всего осадков выпало на востоке Приморского края: в поселках Кавалерово, Ольга, Богополь около 6-10 мм снега. На остальной территории выпало до 3 мм осадков. Снегопад на юге Приморья продолжается.

В понедельник оперативные службы Приморского края были приведены в повышенную готовность. По информации синоптиков, к южной части Приморья с севера подошел атмосферный фронт, который вызвал в южных районах края и во Владивостоке снег. Ожидается усиление ветра до штормовых значений.