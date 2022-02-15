Зинаиду Кириенко похоронили на Троекуровском кладбище

Кириенко, которую ранее госпитализировали с коронавирусной инфекцией, умерла 12 февраля в возрасте 88 лет. Траурная церемония прощания состоялась во вторник в Центральном доме кинематографистов.

Зинаида Кириенко родилась 9 июля 1933 года в Махачкале. В 1958 году окончила ВГИК, где училась на курсе Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Кириенко была однокурсницей Людмилы Гурченко и Натальи Фатеевой. Работала в Московском драматическом театре им. А. С. Пушкина, в 1959-1960 гг. играла в Московском драматическом театре на Малой Бронной, с 1961 года - в Театре-студии киноактера.

Кириенко снялась более чем в 30 фильмах и сериалах. Особенно зрителям запомнилась ее Наталья в фильме Сергея Герасимова "Тихий Дон". Также среди известных киноработ Кириенко - Ирина в "Судьбе человека", Марьяна в "Казаках" (1961), Ефросинья Дерюгина в фильмах Евгения Матвеева "Любовь земная" (1975) и "Судьба" (1977). За роль в дилогии Матвеева актриса удостоилась Госпремии СССР в области литературы, искусства и архитектуры в 1979 году.