Кабмин Украины призвал Всеукраинский совет церквей 16 февраля провести молебен за страну

КИЕВ, 15 февраля. /ТАСС/. Кабинет министров Украины призвал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций 16 февраля провести совместные молебны за страну по случаю Дня единения. Об этом во вторник говорится в опубликованном распоряжении правительства о плане мер по консолидации общества.

"Обратиться во Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций с предложением провести 16 февраля 2022 года совместные молебны за Украину", - говорится в документе.

Среди других мер по консолидации общества также заявлены поднятие государственного флага Украины на административных зданиях во всех населенных пунктах, исполнение гимна, подсветка в вечернее время административных зданий цветами флага Украины. Правительство поручило профильным министерствам обеспечить проведение в учебных заведениях уроков единства и медиаграмотности, организацию тематических патриотических флешмобов в социальных сетях.

Ранее правительство распорядилось создать единую информационную платформу стратегической коммуникации "UAвместе" для обеспечения ежедневного информирования населения о состоянии ситуации с безопасностью в стране.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник сообщил, что подписал указ о праздновании Дня единения

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.