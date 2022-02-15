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Кризис на Украине

Кабмин Украины призвал Всеукраинский совет церквей 16 февраля провести молебен за страну

Среди других мер по консолидации общества также заявлены поднятие государственного флага Украины на административных зданиях во всех населенных пунктах, исполнение гимна, подсветка в вечернее время административных зданий цветами флага

КИЕВ, 15 февраля. /ТАСС/. Кабинет министров Украины призвал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций 16 февраля провести совместные молебны за страну по случаю Дня единения. Об этом во вторник говорится в опубликованном распоряжении правительства о плане мер по консолидации общества.

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"Обратиться во Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций с предложением провести 16 февраля 2022 года совместные молебны за Украину", - говорится в документе.

Среди других мер по консолидации общества также заявлены поднятие государственного флага Украины на административных зданиях во всех населенных пунктах, исполнение гимна, подсветка в вечернее время административных зданий цветами флага Украины. Правительство поручило профильным министерствам обеспечить проведение в учебных заведениях уроков единства и медиаграмотности, организацию тематических патриотических флешмобов в социальных сетях.

Ранее правительство распорядилось создать единую информационную платформу стратегической коммуникации "UAвместе" для обеспечения ежедневного информирования населения о состоянии ситуации с безопасностью в стране.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник сообщил, что подписал указ о праздновании Дня единения

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

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