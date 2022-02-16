"Норникель" в этом году завершит рекультивацию земель после аварии на ТЭЦ в Норильске

ТАСС, 16 февраля. Компания "Норильский никель" в 2022 году завершит рекультивацию земель после разлива дизельного топлива на Норильской ТЭЦ-3 в мае 2020 года. Об этом в среду на пресс-конференции сообщил вице-президент компании по экологии и промышленной безопасности Станислав Селезнев.

"После того как произошел разлив, были определены места, которые были загрязнены нефтепродуктами и места, которые нарушены [в результате сбора нефтепродуктов]. Суммарно это 75 га. Мы сделали проект рекультивации, была найдена компания, которая проводила рекультивацию загрязненных и нарушенных участков. В 2021 году мы выполнили восстановление 17,5 га загрязненной и 30 га нарушенной земли. Работы были приняты администрацией Норильска. В 2022 году запланировано выполнение окончательных работ. В общей сложности осталось 27 га убрать", - сообщил Селезнев.

По информации компании, в целях утилизации загрязненного грунта оборудована специальная площадка, где будет проводится обезвреживание и утилизация нефтесодержащих отходов с получением технического грунта, который будет использоваться для отсыпки дорог и дамб.

В мае 2020 года один из топливных резервуаров на Норильской ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании разрушился. Вылилось 20 тыс. тонн нефтепродуктов. Арбитраж Красноярского края частично удовлетворил иск Росприроднадзора к НТЭК о взыскании более 148 млрд рублей за ущерб экологии. Сумма взыскания была снижена судом до 146 млрд рублей. "Норникель" полностью ее оплатил. Летом 2020 года после разлива сообщалось, что общая площадь загрязнения достигла 180 тыс. кв. м.