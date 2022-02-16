Володин заявил, что Дума продолжит работу по защите детей от сексуального насилия

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы намерены продолжить работу по усилению мер защиты детей от преступлений против половой неприкосновенности. Об этом в среду сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

"Принят закон об ужесточении наказания за педофилию и ее укрывательство. <…> Меры, которые приняты, неокончательные. Работа будет продолжена далее", - отметил Володин.

Госдума в среду приняла в третьем, заключительном чтении поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, ужесточающие наказание за преступление против половой неприкосновенности детей. "Нередко насилие над ребенком, используя свое положение, совершает человек, от которого жертва зависит. В этой связи принято решение ввести отягчающие обстоятельства, если преступление совершено лицом, проживающим с ребенком, несущим обязанности по содержанию, воспитанию, обучению и защите интересов несовершеннолетнего, осуществляющим трудовую деятельность в сферах образования и воспитания несовершеннолетних", - указал Володин.

Он также напомнил, что закон ужесточает наказание за укрывательство тяжких преступлений против детей до 14 лет. За такое деяние грозит до одного года лишения свободы. "Кроме того, вводится ответственность за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних с использованием интернета - до шести лет лишения свободы", - отметил Володин.

По его словам, закон устанавливает новые меры по защите детей от насилия, однако Госдума намерена продолжить работу по этому вопросу. "Убежден, что за любое преступление против ребенка приговор должен быть жестким", - подчеркнул Володин.