Алтайские депутаты направили в Совет законодателей поправки об усыплении агрессивных собак

БАРНАУЛ, 17 февраля. /ТАСС/. Депутаты Алтайского краевого законодательного собрания направили в Совет законодателей предложения по изменениям в федеральное законодательство об отлове безнадзорных животных. Поправки касаются возможности усыпления особо агрессивных особей, сообщает в четверг пресс-служба регионального парламента.

"Совершенствование правового регулирования в области обращения с животными без владельцев требует комплексного подхода. Это не только чипирование домашних животных и более строгая ответственность для владельцев. Мы также предлагаем внести поправку, которая позволит усыплять особо агрессивных особей", - цитирует пресс-служба председателя комитета регпарламента по аграрной политике, природопользованию и экологии Сергея Серова.

Сейчас бездомных животных в Алтайском крае отлавливают, стерилизуют и после проведения карантинных мероприятий отпускают. Однако после этого собаки сбиваются в стаи и нередко проявляют агрессию. По данным регпарламента, число обращений жителей, которых беспокоят бродячие собаки, значительно выросло - ежегодно от укусов собак страдают более 2 тыс. человек. Кроме того, в охотничьих угодьях собаки за последние три года загрызли 400 косуль.

"Депутаты внесли предложение о возможности усыплять животное в случае проявления немотивированной агрессии в отношении других животных или человека, если животному не найден новый владелец в течение 30 дней с момента поступления в приют. Кроме того, предлагается исключить требование возврата животных без владельцев на прежние места обитания. Законодательную инициативу Алтайское краевое законодательное собрание направило в Совет законодателей РФ при Федеральном собрании", - подчеркивается в пресс-релизе.

Также в адрес депутатов Госдумы направлено обращение об ужесточении административной ответственности для жителей за нарушение в области обращения с животными и введения обязательной маркировки домашних животных.

О необходимости внесения изменений в законодательство об отлове бродячих животных Серов заявил на сессии регпарламента в январе. По его данным в регионе растет число безнадзорных собак - их насчитывается около 14 тыс. При этом в крае работают всего пять приютов на 1 200 мест. Серов заявлял о необходимости выделения средств из федерального бюджета на создание государственных приютов.