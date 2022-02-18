Дружинина выразила соболезнования в связи со смертью Юхтина

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Народный артист РФ Геннадий Юхтин, который ушел из жизни в пятницу, был примером настоящего русского классического актера - верного профессии и готового помочь коллегам. Об этом рассказала ТАСС режиссер Светлана Дружинина.

"Геннадий Юхтин - это пример. Пример настоящего русского классического актера и, конечно, прекрасного человека. Мы заканчивали удивительную мастерскую профессуры Бориса Бибикова и Ольги Пыжовой. Он был из первого набора, а я из последнего выпуска этой потрясающей актерской пары. Школа и метода была одна - верность профессии, порядочность, взаимопонимание. Снимая его в "Тайнах дворцовых переворотов" я четко знала: я приглашаю не просто прекрасного артиста, но и сотоварища. Все так и было. Он замечательно работал, мы понимали друг друга. Он всегда был готов помочь не только мне, но и всем начинающим молодым артистам, потому что рядом с нами были дебютанты. Вечная и светлая память", - сказала Дружинина.

Как ранее сообщили ТАСС в союзе, Юхтин умер в пятницу в возрасте 89 лет.

Режиссер Виталий Максимов, который снял про Юхтина документальный фильм "Его назвали Гением", назвал актера скромным и самоотверженным в профессии человеком, обладавшим уникальным талантом. Собеседник агентства подчеркнул, что Юхтин снимался в лучших советских и российских картинах, которые сохранят память о нем.

Об актере

Геннадий (настоящее имя Гений) Юхтин родился 30 марта 1932 года в селе Чубовка Куйбышевской области СССР. Потерял родителей в 10 лет и стал сиротой, воспитывался в детском доме. Юхтин закончил ВГИК, где учился на курсе Ольги Пыжовой и Бориса Бибикова. В 1955 году пополнил труппу Театра-студии киноактера.

В 1955 году на экраны вышел фильм с участием молодого Юхтина "Дело Румянцева", в котором он сыграл бывшего детдомовца. В последующем он сыграл десятки киноролей. Актер, в частности, запомнился зрителям по работе в картинах "Чужая родня" (1955), "Весна на Заречной улице" (1956), "Баллада о солдате" (1959), "Акваланги на дне" (1966), "Неуловимые мстители" (1966), "Братья Карамазовы" (1969), "О друзьях-товарищах" (1970) и др.

В 1976 году получил звание заслуженного артиста РСФСР, в 1994 году - народного артиста РФ (за большие заслуги в области киноискусства). В 2008 году ему был вручен орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени.