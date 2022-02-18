Любимова выразила соболезнования в связи со смертью Юхтина

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Народный артист РФ Геннадий Юхтин обладал умением глубоко прочувствовать эмоции своих героев и передать режиссерский замысел, память о нем сохранится в сердцах поклонников. Такое мнение выразила министр культуры Ольга Любимова.

"Прискорбной новостью для мира отечественного кинематографа стал уход из жизни народного артиста РФ Геннадия Гавриловича Юхтина. Зрители ценили его как яркого и разнопланового актера, наделенного щедрым талантом и неиссякаемой энергией. Геннадий Гаврилович обладал умением глубоко прочувствовать эмоции своих героев, удивительно точно передать режиссерский замысел", - говорится в телеграмме от имени министра, текст которой привели в пресс-службе Минкультуры.

Любимова подчеркнула, что добрая память об актере сохранится в сердцах поклонников, которые знают и любят его творчество. "Выражаю глубокие искренние соболезнования родным и близким Геннадия Гавриловича", - добавила министр.

Юхтина доставили с ковидом в одну из столичных клиник в начале февраля. После стабилизации состояния артиста выписали домой по его просьбе, но 15 февраля стало известно, что его вновь забрали в больницу. Актер умер в пятницу, ему было 89 лет.

Геннадий (настоящее имя Гений) Юхтин за годы творчества сыграл десятки киноролей. Актер запомнился зрителям по работе в картинах "Чужая родня" (1955), "Весна на Заречной улице" (1956), "Баллада о солдате" (1959), "Акваланги на дне" (1966), "Неуловимые мстители" (1966), "Братья Карамазовы" (1969), "О друзьях-товарищах" (1970) и других.