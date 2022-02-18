Трамп опубликовал первое сообщение в новой соцсети TRUTH Social

НЬЮ-ЙОРК, 18 февраля. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп опубликовал первое сообщение в разработанной по его инициативе соцсети TRUTH Social. Об этом в пятницу на своей странице в Twitter написала сын экс-главы американской администрации Дональд Трамп - младший.

"Приготовьтесь! Ваш любимый президент скоро встретится с вами", - приводит он слова отца, сопроводив их подписью "Время правды".

В последние недели пребывания на посту президента США Трамп был лишен возможности писать в Twitter, Facebook и Instagram. Это произошло вскоре после того, как 6 января 2021 года сторонники республиканца, являвшегося в то время главой американской администрации, попытались воспрепятствовать утверждению в Конгрессе США итогов прошедших президентских выборов.

Ожидается, что TRUTH Social, о создании которой Трамп объявил в конце октября 2021 года, будет запущена 21 февраля, когда в США отмечается федеральный праздник - Президентский день (третий понедельник февраля).