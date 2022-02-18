Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Геннадия Юхтина

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста России Геннадия Юхтина. Телеграмма опубликована на сайте правительства в пятницу.

"Уход такого замечательного актера - это большая потеря для нашей культуры, для зрителей, которые искренне его любили. Геннадий Гаврилович обладал особым творческим почерком, всегда играл ярко и вдохновенно. Для него не было маленьких или больших ролей. Каждая была значительной, прожитой и прочувствованной им", - говорится в телеграмме.

Премьер назвал незабываемыми работы Юхтина в фильмах "Дело Румянцева", "Весна на Заречной улице", "Неуловимые мстители", а также во многих спектаклях Театра киноактера.

Юхтина госпитализировали с ковидом в начале февраля. После стабилизации состояния артиста выписали домой по его просьбе, но 15 февраля стало известно, что его вновь забрали в больницу. Актер умер в пятницу, ему было 89 лет.

Геннадий (настоящее имя Гений) Юхтин родился 30 марта 1932 года в селе Чубовка Куйбышевской области СССР. Потерял родителей в 10 лет и стал сиротой, воспитывался в детском доме. Юхтин закончил ВГИК, где учился на курсе Ольги Пыжовой и Бориса Бибикова. В 1955 году пополнил труппу Театра-студии киноактера, с 2019 состоял в труппе центра театра и кино. Среди его работ - роли в спектаклях "Все о Еве", "Последняя ставка", "Волшебная туфелька Золушки" и другие.

В 1955 году на экраны вышел фильм с участием молодого Юхтина "Дело Румянцева", в котором он сыграл бывшего детдомовца. В последующем он сыграл десятки киноролей. Актер, в частности, запомнился зрителям по работе в картинах "Чужая родня" (1955), "Весна на Заречной улице" (1956), "Баллада о солдате" (1959), "Акваланги на дне" (1966), "Неуловимые мстители" (1966), "Братья Карамазовы" (1969), "О друзьях-товарищах" (1970).