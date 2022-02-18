Дамба в Петербурге предотвратила первое в этом году наводнение

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Затворы дамбы в Петербурге, закрытые вечером в четверг из-за угрозы подъема уровня воды в устье Невы до критических показателей, открыли в 17:20 мск в пятницу. Это стало первым наводнением в этом году, предотвращенным Комплексом защитных сооружений (КЗС) Петербурга, сообщается в официальном Instagram-аккаунте комплекса.

"Сегодня, 18 февраля 2022 года, в 17:20 затворы водопропускных и судопропускных сооружений переведены в штатное положение "открыто". Уровень воды в устье реки Невы не превысил критических значений. Комплексом защитных сооружений предотвращено первое наводнение в 2022 году и 29-е в общем списке", - говорится в сообщении.

Судоходный канал свободен для прохода судов. Отмечается, что замечаний по работе оборудования КЗС нет.

Власти Санкт-Петербурга в пятницу приняли решение о закрытии городских парков из-за циклонического вихря "Иления". Порывы ветра достигают 15-20 м/с. В Гатчине Ленинградской области из-за штормового предупреждения временно закрыли для посещения Гатчинский парк и парк "Сильвия". С вечера четверга до 19:00 пятницы в Санкт-Петербурге объявлен "желтый" уровень опасности из-за сильного ветра с порывами до 20 м/с.