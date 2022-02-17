Затворы дамбы в Петербурге закроют из-за прогноза подъема воды в Неве до уровня наводнения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. Дирекция Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга приняла решение закрыть затворы дамбы из-за прогнозируемого на утро пятницы подъема уровня воды в устье реки Невы до критериев наводнения (160-170 см). Закрытие начнется в 20:00 мск в четверг, сообщается на сайте КЗС.

"В связи с поступившим прогнозом повышения уровня воды в устье реки Невы до критериев наводнения на утро 18 февраля 2022 года до плюс 160…плюс 170 см, полученного от ФГБУ "Северо-Западное УГМС", принято решение о применении комплекса защитных сооружений для предотвращения угрозы наводнения в городе Санкт-Петербурге. По предварительно разработанному плану маневрирование затворами КЗС начнется в 20:00 17 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.

Время закрытия может измениться в зависимости от обстановки в восточной части Финского залива. Морской порт "Большой порт Санкт-Петербурга" будет оповещен о закрытии и приостановке судоходства.

Ранее ГУ МЧС по Петербургу предупредило горожан о том, что в Петербурге ожидаются подъем уровня воды в Неве и отрывы льда в Финском заливе из-за потепления и усиления ветра. Выход на лед может быть смертельно опасен. На 16:00 мск уровень воды в Неве у Горного университета невысокий - 48 см (критической считается отметка в 161 см).

За 10 лет эксплуатации дамба предотвратила 26 морских нагонных наводнений. По подсчетам, они могли бы нанести ущерб в более чем 123 млрд рублей.