МГЕР поможет с размещением беженцев из Донбасса

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. "Молодая гвардия Единой России" окажет помощь в пунктах временного размещения эвакуированным жителям Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также организуют для них сбор гуманитарной помощи. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба движения.

"Сегодня власти ДНР и ЛНР объявили эвакуацию мирных жителей в Россию. Каждому из них нужна помощь и поддержка. Мы организуем всероссийский сбор гуманитарной помощи для беженцев, молодогвардейцы будут помогать жителям в пунктах временного размещения. Такой опыт у наших активистов уже есть", - сказал руководитель МГЕР Антон Демидов, слова которого приводит пресс-служба.