{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Андрианов назвал Невзорова настоящим профессионалом

Как отметил режиссер, с актером было очень приятно работать

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Режиссер Алексей Андрианов выразил соболезнования в связи с уходом из жизни народного артиста РФ Бориса Невзорова, назвав его настоящим профессионалом.

На эту тему
Биография Бориса Невзорова
Биография Бориса Невзорова

"Это был очень профессиональный человек. Делал все, что просили, и еще больше того, что хотелось. Было очень приятно с ним работать", - сказал режиссер ТАСС.

Невзоров сыграл боярина Григория Мамонова в историческом сериале Андрианова "София".

Невзоров умер в пятницу, 18 февраля, в возрасте 72 лет, сообщила ранее ТАСС директор Малого театра Тамара Михайлова.

Теги
РоссияНевзоров, Борис Георгиевич
Кризис на Украине
Первые автобусы с беженцами из ДНР прибыли в Ростовскую область
Автобус с донецкими желтыми номерами сопровождала машина с мигалками
Читать полностью