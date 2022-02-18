Андрианов назвал Невзорова настоящим профессионалом

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Режиссер Алексей Андрианов выразил соболезнования в связи с уходом из жизни народного артиста РФ Бориса Невзорова, назвав его настоящим профессионалом.

"Это был очень профессиональный человек. Делал все, что просили, и еще больше того, что хотелось. Было очень приятно с ним работать", - сказал режиссер ТАСС.

Невзоров сыграл боярина Григория Мамонова в историческом сериале Андрианова "София".

Невзоров умер в пятницу, 18 февраля, в возрасте 72 лет, сообщила ранее ТАСС директор Малого театра Тамара Михайлова.