Из Луганска в Россию отправился первый автобус с эвакуируемыми жителями

ЛУГАНСК, 18 февраля. /ТАСС/. Первый автобус с 55 эвакуируемыми жителями отправился в пятницу из Луганска в Россию.

"Первые 55 человек садятся в автобус на автовокзале Луганска для эвакуации", - сообщает корреспондент агентства Луганскинформцентр.

Кроме того, как сообщил начальник штаба обороны Луганска, глава городской администрации Манолис Пилавов, были эвакуированы жители расположенных в пригородах Луганска прифронтовых сел Николаевка, Пионерское и Лобачево. Также в Россию отправились первые автобусы из городов Красный Луч и Кировск. МЧС, Минздрав и горадминистрация эвакуируют детей из республиканского дома малютки "ближе к границе с РФ" для их безопасности. Пилавов заявил, что вскоре к границе с Россией будут отправлены около 160 детей из детдомов Луганска.

Помимо Луганска, Кировска и Красного Луча, пункты эвакуации населения были развернуты в Антраците, Перевальске, Стаханове, Свердловске, Брянке, Ровеньках, Краснодоне, Лутугино, Славяносербске и других городах республики. Служба пограничной охраны Министерства государственной безопасности ЛНР проинформировала, что пропуск эвакуируемых на территорию России жителей осуществляется по паспортам ЛНР, РФ или Украины.

В это же время украинские силовики продолжают вести обстрелы территории ЛНР, в том числе применяя тяжелое вооружение. Вечером под огнем украинской армии оказались шесть населенные пунктов республики.

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась утром в четверг. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах с украинской стороны. В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России в связи с нарастающей угрозой боевых действий.