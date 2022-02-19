{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине

Источник: из медучреждений ДНР эвакуировали в Россию тяжелобольных

Для этого привлечены автобусы коммунальных служб, а также частных перевозчиков, отметил собеседник агентства

ДОНЕЦК, 19 февраля. /ТАСС/. Тяжелобольных пациентов из медучреждений Донецкой народной республики (ДНР) эвакуировали автомобилями скорой помощи в РФ. Об этом сообщил ТАСС источник.

На эту тему
ДНР и ЛНР объявили об эвакуации мирных жителей в Россию. Главное
ДНР и ЛНР объявили об эвакуации мирных жителей в Россию.

"Тяжелобольные граждане ДНР из больниц автомобилями скорой помощи вывезены в Россию, где им оказывается всесторонняя помощь", - сказал он.

Для эвакуации жителей республики привлечены автобусы коммунальных служб, а также частных перевозчиков. Многие выезжают личным транспортом. "Сил и средств для вывоза жителей достаточно", - подчеркнул он.

Донецкая и Луганская народные республики на фоне серьезного обострения ситуации в Донбассе объявили в пятницу об организации выезда населения в Россию. Губернатор Ростовской области Василий Голубев запросил помощь федерального центра. По поручению президента РФ Владимира Путина беженцам, прибывающим в регион, выплатят по 10 тыс. рублей, в область отправится врио главы МЧС Александр Чуприян.

Теги
УкраинаРоссияКризис на Украине
Кризис на Украине
Эвакуированных жителей ДНР разместили в ростовском пансионате "Звезда"
Их обеспечили горячим питанием
Читать полностью