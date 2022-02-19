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Кризис на Украине

Волонтеры развернули штаб "Мы вместе" для помощи прибывшим из ДНР и ЛНР гражданам

Беженцев обеспечат предметами первой необходимости, продуктами, а также окажут психологическую помощь

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Волонтеры Общероссийского народного фронта (ОНФ), Всероссийского студенческого корпуса спасателей, Российского Красного Креста и других добровольческих объединений формируют штаб "Мы вместе" для оказания поддержки прибывающим на территорию России из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом в субботу сообщила пресс-служба ОНФ.

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"Сейчас в экстренном порядке разворачивается штаб помощи для того, чтобы поддержать прибывших жителей ДНР и ЛНР, обеспечить их предметами первой необходимости, продуктами, оказать психологическую помощь. Конечно, первыми их будут встречать спасатели и местные власти, но мы должны быстро скоординировать общественную поддержку в Ростове-на-Дону, а если понадобится, то и по всей стране", - сказал руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

Пресс-служба уточнила, что круглосуточный оперативный волонтерский штаб будет координировать работу по сбору и распределению гуманитарной помощи, встрече беженцев с Донбасса, организации условий проживания и психологической поддержке.

Как сообщил председатель Российского Красного Креста Павел Савчук, организация окажет прибывшим гражданам гуманитарную помощь и "сделает все возможное, чтобы облегчить судьбу людей". Волонтеры также готовы оказать психологическую и социальную поддержку вынужденным переселенцам, отметил он.

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