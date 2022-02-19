Врио главы МЧС РФ потребовал начать выплаты беженцам из Донбасса в течение суток

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 февраля. /ТАСС/. Врио главы МЧС России Александр Чуприян потребовал на оперативном совещании не затягивать с выплатами беженцам из Донбасса и начать их в течение суток.

"Выплаты должны начаться в течение суток. Для этого необходимо организовать бригады и зафиксировать их за каждым пунктом временного размещения для беженцев", - заявил Чуприян на оперативном совещании.

Врио главы МЧС прибыл в Ростовскую область по поручению президента России с целью оказания помощи в организации встречи беженцев. "Для Ростовской области, к сожалению, это не новое явление. Сейчас в целом есть тревога, как будут дальше развиваться события", - сказал Чуприян. Он также поставил задачу определить, какие регионы, помимо Ростовской области, готовы принимать беженцев.

"Мы выполняем гуманитарную миссию как и в 2014 году. Тогда мы выполнили ее успешно. Уверен, что и в этот раз мы успешно справимся с поставленной задачей", - отметил Чуприян.