В Москве на учете состоит около 300 тыс. владельцев гражданского оружия

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Около 300 тысяч владельцев гражданского оружия стоят на учете в Росгвардии по Москве, у них на руках находится порядка 650 тыс. единиц оружия. Об этом ТАСС сообщил заместитель начальника Главного управления Росгвардии по Москве, начальник Центра лицензионно разрешительной работы Вадим Медведев.

"На сегодняшний день на учете в Главном управлении Росгвардии по Москве состоит около 300 тысяч владельцев гражданского оружия, в собственности которых находится около 650 тысяч единиц. В основном это охотничье гладкоствольное оружие, количество которого составляет более половины от общего числа зарегистрированного", - сказал он.

Медведев также отметил, что одной из самых распространенных причин аннулирования лицензии на оружие - это нарушение владельцами установленных правил хранения. "К примеру, не обеспечена защита от доступа к оружию посторонних лиц. Эти и другие нарушения наши сотрудники выявляют в ходе регулярных плановых проверок. Таким образом в минувшем году было аннулировано более 3,7 тыс. разрешительных документов и изъято около 15 тыс. единиц оружия", - добавил Медведев.