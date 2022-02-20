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Кризис на Украине

Губернатор ЕАО поручил подготовить пункты временного размещения для беженцев из Донбасса

Ростислав Гольдштейн также распорядился составить список вакантных в регионе рабочих мест

ТАСС, 20 февраля. Губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн дал распоряжение подготовить пункты временного размещения для беженцев из Донбасса, а также список вакантных в регионе рабочих мест, сообщил он в воскресенье в своем Instagram.

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"Еврейская автономная область с сопереживанием и сочувствием относится к беде жителей ДНР и ЛНР. Им пришлось покинуть свои дома и искать прибежище в России. Наша область готова принять и разместить беженцев из этих республик, оказать им всяческую поддержку. Дал поручение подготовить шесть пунктов временного размещения граждан и составить список вакантных в регионе рабочих мест", - говорится в сообщении.

В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. По поручению президента РФ Владимира Путина беженцам, прибывающим в российский регион, выплатят по 10 тыс. рублей. В Ростовской области в связи с этой ситуацией введен режим ЧС. О готовности принять беженцев заявили в ряде регионов.

Теги
УкраинаРоссияКризис на УкраинеЕврейская автономная область
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