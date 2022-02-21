Геннадия Юхтина похоронят на Троекуровском кладбище

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Народного артиста РФ, актера фильмов "Весна на Заречной улице" и "Баллада о солдате" Геннадия Юхтина похоронят 22 февраля на Троекуровском кладбище. Об этом сообщили журналистам в понедельник в Союзе кинематографистов РФ.

"Прощание с Геннадием Юхтиным пройдет 22 февраля в Ритуальном зале ЦКБ. Похороны состоятся на Троекуровском кладбище", - сообщили в союзе.

Юхтина госпитализировали с ковидом в начале февраля. После стабилизации состояния артиста выписали домой по его просьбе, но 15 февраля стало известно, что его вновь забрали в больницу. 18 февраля актера не стало.

Геннадий (настоящее имя Гений) Юхтин родился 30 марта 1932 года в селе Чубовка Куйбышевской области СССР. Потерял родителей в десять лет, воспитывался в детском доме. Юхтин окончил ВГИК, где учился на курсе Ольги Пыжовой и Бориса Бибикова. В 1955 году пополнил труппу Театра - студии киноактера.

В 1955 году на экраны вышел фильм с участием молодого Юхтина - "Дело Румянцева", в котором он сыграл бывшего детдомовца. В последующем он сыграл десятки киноролей. Актер, в частности, запомнился зрителям по работе в картинах "Чужая родня" (1955), "Весна на Заречной улице" (1956), "Баллада о солдате" (1959), "Акваланги на дне" (1966), "Неуловимые мстители" (1966), "Братья Карамазовы" (1969), "О друзьях-товарищах" (1970) и других.