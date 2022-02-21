В Брянскую и Орловскую области первые поезда с жителями ДНР и ЛНР прибудут 22 февраля

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Власти Брянской и Орловской областей ожидают прибытие первых составов с эвакуированными жителями Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) во вторник. Об этом сообщили главы регионов Александр Богомаз и Андрей Клычков в понедельник в эфире телеканала "Россия-24" .

"В настоящее время идет формирование состава, завтра мы ожидаем прибытие первой партии <...>. Дано поручение - в каждом районе будет открыт отдельный пункт временного размещения для использования по необходимости. Мы введем региональный статус ЧС, чтобы могли оперативно использовать средства резервного фонда", - сказал Клычков.

Он отметил, что в регионе уже подготовили шесть пунктов временного размещения на базе санатория, детских лагерей, центров реабилитации. Богомаз также сообщил, что первый состав с эвакуированными жителями прибудет в регион во вторник. "По прибытии они будут все проверены на коронавирусную инфекцию, у кого будет выявлена, то для детей у нас определено одно лечебное учреждение - это детская больница, корпус для ковид-больных, для взрослого населения - это четвертая городская больница", - добавил губернатор.

В пятницу 18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще ряд регионов РФ сообщили о готовности принять и разместить людей из Донбасса. По поручению Путина беженцам, прибывающим в российский регион, выплачивают по 10 тыс. рублей.