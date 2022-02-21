Волгоградская область направит 83 млн рублей на поддержку эвакуированных из ДНР и ЛНР

ВОЛГОГРАД, 21 февраля. /ТАСС/. Мероприятия по временному устройству жителей Донбасса, прибывших в Волгоградскую область, профинансируют из бюджета региона на 83 млн рублей, говорится в тексте опубликованного в понедельник постановления .

"Комитету финансов Волгоградской области выделить из областного бюджета за счет средств резервного фонда администрации Волгоградской области 83 304 тыс. рублей комитету по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области для предоставления иных межбюджетных трансферов бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан, прибывших после 18 февраля 2022 г. в Волгоградскую область с территорий, граничащих с Российской Федерацией, и находящихся в пунктах временного размещения на территории Волгоградской области", - говорится в тексте постановления.

Ранее сообщалось, что в Волгоградскую области в минувшее воскресенье прибыл поезд с более чем 400 эвакуированными из Донбасса, среди них порядка 160 детей, в регионе оборудованы четыре пункта временного размещения. В понедельник в регионе в связи с прибытием жителей Донбасса введен режим ЧС.

В пятницу 18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще ряд регионов РФ приняли людей из Донбасса. По поручению президента РФ Владимира Путина беженцам, прибывающим в российский регион, выплачивают по 10 тыс. рублей.