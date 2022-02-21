СПЧ подготовил единый отзыв на законопроекты о пытках

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека ознакомился со всеми законопроектами об ужесточении уголовной ответственности за пытки и подготовил на них единый отзыв. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава СПЧ Валерий Фадеев.

"У нас было обсуждение, и коллеги подготовили сравнение фактически трех законопроектов: законопроекта сенатора Андрея Клишаса и депутата Павла Крашенинникова, который уже в первом чтении был принят Госдумой, законопроекта сенатора Людмилы Нарусовой и законопроекта партии "Новые люди" и примкнувших к ней политических сил. Мне кажется ошибочной постановка вопроса, какой из этих документов поддержит Совет. Мы будем готовить свои предложения и работать с Государственной думой и Советом Федерации, чтобы улучшить закон", - сообщил Фадеев.

Говоря о поправках, которые предлагают члены СПЧ, Фадеев отметил, что, по мнению некоторых правозащитников, определение пыток в законе должно соответствовать международным документам, положению Конвенции против пыток. По его словам, в СПЧ это считают оправданным.

Дискуссионным Фадеев назвал вопрос, нужна ли отдельная статья "пытки".

"Есть весьма уважаемые правоведы, с которыми я разговаривал, которые считают, что нужна отдельная статья "пытки". И есть не менее уважаемые знаменитые правоведы, которые говорят, что отдельная статья необязательна. Поскольку я не правовед и не специалист, я не знаю ответа на этот вопрос, но еще раз скажу, весьма уважаемые люди считают и так и этак", - подчеркнул Фадеев.

Он сообщил, что при разработке законодательства была упущена тема ответственности так называемых активистов - заключенных, которые пытают других заключенных.

"Их же тоже надо судить. И этот вопрос был упущен [Клишасом и Крашенинниковым] при подготовке законопроекта. Видимо, ко второму чтению, его вернут, вставят этот пункт", - добавил Фадеев.

Он сообщил, что в СПЧ подготовлен единый отзыв на законопроекты.

"Сейчас мы дали возможность коллегам еще внести в него какие-то дополнения и исправления, планируем на этой неделе его обсуждение с коллегами Клишасом и Крашенинниковым", - сказал Фадеев.

О законопроектах

20 декабря 2021 года главы комитетов Госдумы и Совета Федерации по законодательству Павел Крашенинников и Андрей Клишас внесли в Думу законопроект о расширении понятия "пытки" и усилении наказания за их применение. Предусматривается усиление ответственности за действия, проводимые представителями власти с целью принуждения к даче показаний или запугивания. При этом понятие "пытки" переносится из статьи 117 УК РФ в статью 286 "Превышение должностных полномочий". 16 февраля документ был принят Госдумой в первом чтении.

14 февраля сенатор Людмила Нарусова внесла в Госдуму альтернативный законопроект об ужесточении наказания за пытки, согласно которому предусмотрено максимальное наказание за данное преступление до 15 лет лишения свободы. В понедельник профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству принял решение вернуть сенатору законопроект по причине отсутствия на него отзывов правительства и Верховного суда РФ.

Законопроект "Новых людей" в Госдуму пока не внесен.