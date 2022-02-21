Дорожники демонтировали заграждение на популярном мосту, перекрытом владельцем на Алтае

ТАСС, 21 февраля. Дорожники в Республике Алтай демонтировали заграждение на популярном среди туристов Ороктойском мосту через реку Катунь, установленное владельцем объекта. Проезд в село Ороктой, где живут более 300 человек, вновь открыт, сообщил в понедельник ТАСС пресс-секретарь правительства региона Михаил Максимов

"Специалисты "Горно-Алтайавтодора" завершили работы по демонтажу конструкции, закрывающей движение на мосту через реку Катунь около села Ороктой Чемальского района. Заблокированный ранее проезд открыт, ограничения сохраняются лишь для тяжеловесного и крупногабаритного транспорта", - сказал Максимов.

Региональная прокуратура в свою очередь начала проверку информации о закрытии этого моста. "Будет дана оценка законности действиям индивидуального предпринимателя Виктора Яныканова, ограничившего движение по мостовому переходу через реку Катунь, а также законности нахождения в его частной собственности инженерно-дорожного сооружения", - говорится в сообщении регионального надзорного ведомства.

Накануне сообщалось, что владелец сооружения в Instagram разместил объявление о закрытии известного моста через Катунь. По его словам, мост он закрыл в связи с результатами экспертизы, согласно которой объект находится в аварийном состоянии и требует полного ограничения движения. В республиканском министерстве регионального развития ТАСС сообщили, что информация о необходимости закрытия моста из-за аварийного состояния не соответствует действительности и будут организованы оперативные работы по демонтажу конструкции.

Висячий Ороктойский мост соединяет село Ороктой с населением более 300 человек с остальной территорией Чемальского района в самом глубоком месте реки Катунь. Мост является туристической достопримечательностью благодаря красивому виду на самую известную реку Алтая. Это место включено во многие автобусные и водные туры по горному Алтаю.