Аксенов считает, что решение президента России положит конец геноциду народа Донбасса

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал решение президента России Владимира Путина о признании Донецкой и Луганской народных республик и считает, что оно положит конец геноциду жителей этих регионов. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале .

"Это единственно возможное решение, которое в полной мере отражает общественный консенсус и соответствует высшим нормам морали, человечности и ценностям, связанным с защитой прав человека. Оно положит конец геноциду народа Донбасса и откроет новую главу в истории народных республик, в истории России. А Украина может винить в потере Донбасса, как и Крыма, только своих безмозглых правителей", - написал Аксенов.

Глава Крыма поздравил "донецких и луганских братьев". "От всего сердца поддерживаю историческое решение нашего президента о признании Донецкой и Луганской народных республик. Огромная радость для всего нашего народа, для всех, кто не потерял совесть и не утратил понятия о справедливости, милосердии, сострадании", - отметил Аксенов.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также поддержал решение президента. "Поздравляю своих товарищей - Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. И всех жителей ДНР и ЛНР. Владимир Владимирович в очередной раз выступил на стороне правды и справедливости", - заявил Развожаев журналистам.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.