"Будет мир, будем с Россией!". Как эвакуированные реагируют на признание ДНР и ЛНР

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 февраля. /ТАСС/. Тысячи людей, эвакуировавшиеся за последние дни из Донецкой и Луганской народных республик в связи с возможной эскалацией конфликта в Донбассе, в понедельник смотрели обращение президента РФ Владимира Путина. После того, как он заявил о том, что Россия признает республики Донбасса, люди делились надеждами на то, что это принесет мир на их родину.

Как складывалась ситуация вокруг Донецкой и Луганской народных республик после 2014 года

Как сообщал ранее источник ТАСС, из ДНР и ЛНР в Россию, по последним данным, въехали около 80 тыс. человек - женщины, дети и пожилые люди. Многие из них смогли остаться у друзей и знакомых, остальные размещены в пунктах временного проживания в приграничной Ростовской области и других регионах РФ.

Как передает корреспондент ТАСС, в одном ПВР в Ростове-на-Дону, развернутом в студенческом общежитии, для просмотра речи президента был оборудован импровизированный кинозал: к установленному в холле телевизору вынесли стулья, но многим мест не хватило, люди стояли вдоль стен и в прилегающем коридоре.

В момент, когда Путин объявил о признании ДНР и ЛНР, собравшиеся начали аплодировать, несколько женщин рыдали в голос. Одна из жительниц Донецка сказала, что "это слезы радости и слезы облегчения".

Слушали слова Путина не только взрослые, но и дети. Например шестиклассник Алексей отметил, что "это моя родина, все переживают, там много людей осталось - в Донецке, Луганске".

Мальчик оказался в эвакуации с мамой и сестрой. Он увлекается футболом, но пока из-за отъезда возможности тренироваться у него нет. В понедельник в ПВР побывал глава города, Алеша подошел к нему и спросил, где он сможет тренироваться. На что глава обещал подумать, а также подарил всей семье билеты на матч команды "Крылья советов".

Надежда на будущее

Татьяна Васильевна из Ясиноватой - города около самой линии соприкосновения. Она вывезла в Россию трех внуков - от пяти до 15 лет, а ее сын и невестка были вынуждены остаться в ДНР.

"Я с ними созванивалась, все смотрят, все были в тревоге. Собрались в одной квартире, потому что очень опасно. Обстановка накалена до предела. Надежда только на то, что если Россия нас признает, то война закончится - так все воспринимают, что нас защитят, мы будем частью чего-то большого, хоть нас и не присоединят, а просто признают", - отметила женщина.

Она добавила, что также признание ДНР независимым государством поможет восстанавливать экономику республики, запустить железнодорожное сообщение. "Наша станция в СССР была всесоюзного значения - такие были перевозки! А сегодня все стоит", - добавила Татьяна.

Виктория из Горловки тоже приехала в Россию с тремя детьми, и принятое президентом РФ решение она называет историческим. "Самое главное для нас - это безопасность, что нас не будут бомбить. Восемь лет мы прожили в аду и это, наконец, закончится. Надеемся, что домой вернемся, в мирную уже страну", - уверена она.

Ситуация на Донбассе

В пятницу 18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще ряд регионов РФ приняли людей из Донбасса. По поручению президента РФ Владимира Путина беженцам, прибывающим в российский регион, выплачивают по 10 тыс. рублей.

В понедельник главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту РФ с просьбой признать независимость республик. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании Совета безопасности РФ заявил, что палата также просит российского лидера рассмотреть ее обращение о признании независимости ДНР и ЛНР и принять положительное решение.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). С их лидерами, Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником, были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.