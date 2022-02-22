Эвакуированных жителей Донбасса разместили в пунктах пребывания в Подмосковье

МОСКВА, 22 февраля. /Корр. ТАСС Дарья Соколова/. Эвакуированные жители Донбасса, прибывшие на поезде в Московскую область утром во вторник, добрались на автобусах до мест временного размещения. Больше всего человек разместили в Клину, передает корреспондент ТАСС.

Одним из крупнейших по количеству организованных мест стал детский лагерь "Звонкие голоса" в Клину. Здесь подготовили условия для проживания 400 человек из Донецкой и Луганской народных республик. Чтобы всех эвакуированных доставить до временного места проживания, потребовалось восемь больших автобусов.

В первую очередь уставших с дороги людей пригласили на обед, после чего они могли пройти процедуру регистрации и заселиться в комнаты. Одна из жительниц ДНР, ожидая своей очереди на регистрацию, рассказала, что решилась на такой долгий путь из-за правнука. "Мы приехали сюда большой семьей, все приехали, взяли маленьких детей, правнуку два года, приехали. Надеемся, что скоро вернемся домой", - рассказала собеседница агентства. На вопрос о том, не страшно ли было ехать в неизвестное ранее место, она не задумываясь ответила: "Там страшнее".

Вдвойне особенным этот день стал для жителя Донецка Олега Леонидова - 22 февраля он празднует 80-летие. "Какие могут быть впечатления, если чувства переполняют так, что ты даже не знаешь, что сказать? - поделился Леонидов. - Правда, поначалу я думал, не остаться ли продолжать воевать? Но когда я пришел в военкомат записываться, у меня переспросили про возраст. И узнав, что мне уже 80, отправили меня домой".

"В 2014 году у нас сгорели два дома - у меня и у дочери. Мы остались без жилья, до сих пор мы без жилья. У одной из моих дочерей остался дом, и мы там все жили. Сейчас, когда появилась возможность уехать, решение [покинуть дом] нам далось тяжело. Не хотелось уезжать, бросать то, что уже успели нажить", - рассказала жительница ЛНР Любовь Ивановна.

Организация размещения в Клину

Власти городского округа Клин готовы оказать всю необходимую помощь эвакуированным жителям Донбасса, рассказала глава муниципалитета Алена Сокольская. Так, по ее словам, во время дороги волонтеры успели опросить людей о том, что для них необходимо приобрести. "Вначале люди говорят, что все есть, но это такая шоковая реакция. В дальнейшем люди с осмыслением подходили к вопросу, называли тапочки, расческу, шампунь, связь, детские памперсы, сим-карты. <…> Наши волонтеры, наши предприниматели готовы оказать посильную помощь", - рассказала она.

Глава Клина отметила, что округ также готов для оказания необходимой медицинской помощи - медспециалисты будут находиться на территории временного пребывания эвакуированных в круглосуточном режиме. В первый день пребывания у людей взяли мазок для проведения ПЦР-исследования на наличие коронавирусной инфекции. При наличии положительного теста заболевший будет переведен на карантин или госпитализирован.

"У нас есть люди, нуждающиеся в помощи инсулиновой, есть ребеночек с ДЦП, есть бабушка-инвалид на коляске. Каждому нужно оказать содействие и помощь", - рассказала Сокольская.

По ее словам, в пункте все готово для размещения. Семьям с маленькими детьми и пенсионерам преимущественно предоставлялись отдельные комнаты квартирного типа со всеми удобствами.

"Очень эмоциональный день, день слез. Когда выходили наши соотечественники с большим количеством детей, а мы понимаем, что чужих детей не бывает, сразу себя ставишь на место любой из этих семей - охватывает дрожь по телу. Сразу же понимаешь, что нужно полностью сконцентрировать внимание, чтобы максимально помочь людям, поскольку они все говорили об одном и том же: собирались они практически в одночасье, времени на раздумья не было. Бомбежка, четыре утра, сумка, автобус, поезд", - рассказала Сокольская.

Подготовка к приему эвакуированных

Готовность региона принимать жителей ДНР и ЛНР, которые были вынуждены покинуть свои дома, впервые была объявлена 19 февраля - в этот день губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в области развернут около 1,5 тыс. мест для размещения людей. Он отметил, что в случае необходимости будут организованы дополнительные пункты временного пребывания для нуждающихся.

В понедельник губернатор в ходе совещания с правительством региона и главами городских округов объявил о прибытии первого поезда с эвакуированными из Донбасса 22 февраля. Воробьев поручил главам принимающих округов "отнестись ко всем с максимальной заботой" и лично встретить людей. Утром во вторник на перроне прибывших в Подмосковье жителей ДНР и ЛНР встречали главы Волоколамска, Подольска, Клина, Зарайска и Наро-Фоминска.

"Задача, которую перед нами поставил губернатор Московской области, а конкретно Волоколамскому городскому округу, - 160 [человек] мы готовы принять. Уже все маршруты движения именно школьников разработаны, детские сады по пожеланию родителей - тоже у нас имеются места. А также у нас есть места для женщин - у нас есть и швейные фабрики, сельхозпредприятия. Все это будет по их желанию. Волоколамский округ готов принять людей", - сказал журналистам во вторник глава муниципалитета Михаил Сылка.

Как рассказал временно исполняющий обязанности главы Подольска Дмитрий Жариков, в округе подготовлено для размещения 150 мест. "Мы совместно с коллегами эту работу провели: подготовили базу отдыха, которая расположена на территории большого городского округа Подольск, для этих целей будет задействован пионерский лагерь "Мечта". Наша задача - дать все необходимое людям, которые попали в такую жизненную ситуацию, оказать медицинскую и психологическую помощь, дать кров, питание, обеспечить всеми необходимыми, элементарными вещами", - добавил он.

Как рассказал на своей странице в Instagram Воробьев, всего утром 22 февраля в Московскую область прибыло 911 человек, среди которых 408 детей. Временно в регионе будут размещены 180 семей. Для помощи эвакуированным была организована работа волонтеров - около 300 добровольцев встречали эвакуированных и провожали их до автобусов.