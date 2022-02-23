В Нарьян-Маре восстановили прерванное аварией водоснабжение

ТАСС, 23 февраля. Водоснабжение районов Нарьян-Мара, прерванное 22 февраля из-за аварии на улице Ленина, восстановлено, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе администрации города. Без воды находились около 1 тыс. человек и пять соцобъектов - три детсада и две школы.

"Водоснабжение восстановлено. Пришлось подсоединяться к трубе, которая не использовалась и долго ее промывать", - сказали в пресс-службе.

Работы осложнялись тем, что трубы водопровода расположены на глубине 6-7 м. По информации Севгидромета, в Нарьян-Маре около минус 7 градусов. Место протечки находилось на выезде из города, поэтому было значительно затруднено движение транспорта не только на данном участке, но и в целом по городу.

Параллельно с устранением аварии велись работы по уплотнению грунта, т. к. из-за утечки на дорогу под асфальтом образовался плавун. Асфальт пришлось вскрывать, чтобы не допустить провала грунта.

Степень износа водопроводных сетей Нарьян-Мара составляет около 80%. Коммунальная инфраструктуры города создавалась в 1980-е годы, и она не рассчитана на современные нагрузки. В целом на реконструкцию системы водоснабжения Нарьян-Мара требуется около 800 млн рублей.