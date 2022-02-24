Степашин: терпение РФ лопнуло из-за терроризма Украины в Донбассе

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Действия России на Украине и в Донбассе являются ответом на терроризм украинской стороны, которому должен быть положен конец. Об этом заявил в четверг председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин.

"Вы знаете, какие события сейчас происходят на Украине. Терпение, что называется, лопнуло, потому что тот беспредел, тот терроризм, который творился на землях Донбасса, да и не только на этих землях, - конечно, этому должен быть положен конец", - сказал Степашин во время презентации книги "Дискриминация христиан в XXI веке: юридический дискурс" в ИППО.

Степашин отметил, что во время боевых действий, которые происходили не один год на Украине, в частности, страдали и гибли православные священнослужители. Также председатель ИППО напомнил о том "сильнейшем ударе по единству православного мира", которые был нанесен по канонической церкви при экс-президенте Украины Петре Порошенко и который, по его словам, никого не мог оставить равнодушным.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.