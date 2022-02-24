Движение "Бессмертный полк": военная операция РФ проводится не против народа Украины

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Специальная военная операция на территории Украины и в Донбассе проводится не против народа Украины, движение "Бессмертный полк России" поддерживает действия руководства РФ, Донецкой и Луганской народных республик. Об этом говорится в обращении сопредседателей центрального штаба общероссийского общественного движения, опубликованном на сайте организации.

"Хотим подчеркнуть, что военная операция проводится не против народа Украины. Мы уже проходили подобные события накануне Второй мировой войны, когда руководство СССР надеялось на адекватность тогдашних лидеров западных стран, пытаясь создать антигитлеровскую коалицию, но не было услышано. Россия вынесла верные уроки из прошлого", - говорится в обращении.

В нем отмечается, что восемь лет на территории соседнего государства Украины шли карательные операции, в ходе которых целенаправленно уничтожалось мирное население, происходил неконтролируемый рост националистических настроений. Все это создавало прямую угрозу безопасности Российского государства, происходил настоящий геноцид русскоязычного населения Украины, отмечается в заявлении. Более того, страны НАТО продолжали накачивание Украины оружием, которое применялось против своего же населения, а все дипломатические усилия России были проигнорированы, указали в движении.

В обращении отмечается, что проведение специальной военной операции на Донбассе полностью соответствует международному праву. "В Уставе ООН, статье 51 части 7, предусматривается неотъемлемое право на индивидуальную или коллективную самооборону, и [оно] распространяется не только на Россию как полноправного члена Организации Объединенных Наций, но и на ее союзников - признанных Россией независимыми Донецкую и Луганскую народные республики. Россия имеет полное право взять на себя защиту этих республик. Мы, Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение "Бессмертный полк России" поддерживаем решение руководства Российской Федерации, действия Вооруженных сил РФ и Народной милиции Донецкой народной республики и Луганской народной республики", - говорится в обращении.

В руководстве движения добавили, что дальше Россия не имеет права терпеть уничтожение памятников воинам-участникам Великой Отечественной войны, восхваление нацистских преступников, геноцид русскоязычных граждан и наращивание военной инфраструктуры у границ РФ. "Мы не имеем права предать память предков, отдавших жизни за освобождение мира от нацистов", - заключили авторы обращения.

От имени движения "Бессмертный полк России" заявление подписали сопредседатели центрального штаба генерал-полковник Сергей Макаров, депутат Госдумы РФ Елена Цунаева, ответственный секретарь "Поискового движения России" ветеран МВД РФ Геннадий Иванов.