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Военная операция на Украине

В Самарскую область прибыл первый поезд с почти 300 жителями ДНР и ЛНР

Их развезут по пунктам размещения в санаторий "Колос", лагерь "Космос-2", базы отдыха "Волжанка" и "Дубки"

САМАРА, 25 февраля. /ТАСС/. Первый поезд доставил в Самарскую область 266 человек, которые эвакуировались из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), передает корр. ТАСС.

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Состав прибыл на вокзал в Тольятти в 01:35 мск. Эвакуированных жителей развезут по пунктам размещения в четырех точках: санаторий "Колос" (Кинель-Черкасский район), лагерь "Космос-2" (Красноярский район), базы отдыха "Волжанка" (поселок Волжский) и "Дубки" (Самара, улица Демократическая).

После размещения в ПВР эвакуированным жителям Донбасса помогут решить организационные вопросы, проведут ПЦР-тестирование, а также окажут юридическую помощь. В пунктах переселенцев обеспечат мобильной связью и бесплатным интернетом. В ПВР установят ноутбуки для общего пользования.

18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще ряд регионов РФ принял людей из Донбасса. Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Теги
УкраинаРоссияСамарская областьВоенная операция на Украине
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