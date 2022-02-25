В Самарскую область прибыл первый поезд с почти 300 жителями ДНР и ЛНР

САМАРА, 25 февраля. /ТАСС/. Первый поезд доставил в Самарскую область 266 человек, которые эвакуировались из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), передает корр. ТАСС.

Состав прибыл на вокзал в Тольятти в 01:35 мск. Эвакуированных жителей развезут по пунктам размещения в четырех точках: санаторий "Колос" (Кинель-Черкасский район), лагерь "Космос-2" (Красноярский район), базы отдыха "Волжанка" (поселок Волжский) и "Дубки" (Самара, улица Демократическая).

После размещения в ПВР эвакуированным жителям Донбасса помогут решить организационные вопросы, проведут ПЦР-тестирование, а также окажут юридическую помощь. В пунктах переселенцев обеспечат мобильной связью и бесплатным интернетом. В ПВР установят ноутбуки для общего пользования.

18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще ряд регионов РФ принял людей из Донбасса. Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.