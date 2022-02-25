В Марий Эл из-за улучшения эпидситуации разрешили проводить мероприятия с детьми

ТАСС, 25 февраля. Власти Республики Марий Эл разрешили проводить мероприятия с участием детей в связи с улучшением эпидситуации по коронавирусу. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Ранее сообщалось, что в регионе из-за роста числа заболевших коронавирусом запретили проведение мероприятий с участием детей с 7 февраля по 4 апреля включительно.

"Смягчены ковид-ограничения и для образовательных учреждений республики: в них возобновляется очная реализация дополнительных образовательных программ для граждан, не достигших возраста 18 лет. Соответствующие изменения внесены в постановление правительства Республики Марий Эл", - говорится в сообщении.

Новым указом также снимаются ограничения по режиму работы организаций общественного питания. Кроме того, возобновляется деятельность общепита в торговых, торгово-развлекательных центрах и возобновляются работы бесплатных публичных точек доступа в интернет по беспроводной технологии Wi-Fi для посетителей.

Министр здравоохранения республики Марина Панькова, которую цитирует пресс-служба, отметила, что количество обращений в амбулаторное звено за последние полторы недели уменьшилось в 2,5 раза. Практически во всех поликлиниках возобновлено проведение диспансеризации как среди взрослого, так и среди детского населения, восстановлены все профилактические осмотры.

"Количество коечного фонда за последнюю неделю сократилось на 30%. Завтра мы полностью закрываем и переводим в обычный режим работы госпиталь ветеранов войн. 60 коек завтра закрываем. В течение недели они проводят все противоэпидемические мероприятия и приступят к работе в полном объеме. Количество коек для детей уменьшилось со 130 до 30", - цитирует пресс-служба Панькову.

О ситуации в регионе

Режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса продлен в Марий Эл также до 4 апреля. В республике остаются под запретом публичные, зрелищные, развлекательные и иные массовые мероприятия с очным присутствием граждан, сохраняется требование использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и соблюдать социальную дистанцию.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в Марий Эл выявлено 42 498 случаев заражения коронавирусом, 31 824 пациентов выздоровели, 1 032 умерли. За сутки выявлено 102 случая заражения.