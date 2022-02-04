В Марий Эл из-за ухудшения эпидситуации запретят все мероприятия с детьми до 4 апреля

ТАСС, 4 февраля. Власти Республики Марий Эл из-за роста числа заболевших коронавирусом запретят проведение мероприятий с участием детей с 7 февраля по 4 апреля включительно. Также будет запрещено посещение учреждений допобразования и секций, сообщается на сайте администрации города Йошкар-Ола.

По данным управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл, суточный темп прироста заболеваемости составил 1,55%, а коэффициент распространения COVID-19 - 1,7.

"С 7 февраля 2022 года по 4 апреля 2022 года в образовательных организациях всех форм собственности приостанавливается: <...> организация и (или) проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских и иных подобных внеурочных мероприятий с очным присутствием граждан, не достигших возраста 18 лет", - говорится в сообщении с уточнением, что посещение организаций допобразования, кружков и секций также запрещено.

Режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса продлен в Марий Эл также до 4 апреля. В республике остаются под запретом публичные, зрелищные, развлекательные и иные массовые мероприятия с очным присутствием граждан, сохраняется требование использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и соблюдать социальную дистанцию.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в Марий Эл выявлено 34 236 случаев заражения коронавирусом, 28 788 пациентов выздоровели, умер 981 человек. За сутки выявлено 523 случая заражения.